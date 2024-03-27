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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: فيه لاعيبة هتغرق حسام حسن.. ومحمد هاني سيء

حسام حسن
حسام حسن

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن هناك لاعبين سيضيعون حلم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر في تدريب الفراعنة.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعض لاعبو منتخب مصر ليست لديهم أساسيات كرة القدم، حتى لو جيبتوا جوارديولا يدربهم".
وأضاف: "محمد هاني مستواه سيء جدًا، جناح أيسر منتخب كرواتيا قطعه، عيب أن ظهير أيمن منتخب مصر يتقطع بالشكل ده".
وتابع: "محمد حمدي مستواه لا يرتقي للمستوى الدولي، إذا أشركته في هذا المستوى من المباريات هيغرقك، شغلتي أن أقول الحقيقة".
وأكمل: "أحسن حاجة حصلت لحسام حسن انه يفهم إن فيه لاعيبة هتغرقه، فيه لاعيبة من اللي اختارهم هيضيعوه حلمه بتدريب منتخب مصر".
وواصل: "اللاعب الدولي دولي واللاعب المحلي محلي، فاللاعب الدولي حتى إن كان في غير حالته، لكنه يملك المواصفات الدولية".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "شكل المنتخب يزعل، وجميع الجماهير المصرية مستاءة من شكل منتخب مصر، وعلى حسام حسن أن يتعلم من أخطائه".

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