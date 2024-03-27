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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسام حسن: حققنا إستفادة كبيرة رغم الخسارة أمام كرواتيا

حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

اكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أنمنتخب كرواتيا كان هو المرشح للفوز في المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

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وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية: “ كرواتيا كانت المرشحة للفوز بالمباراة ورغم ذلك لعبنا من أجل تحقيق المفاجأة ”.

وتابع: “ نجحنا في تسجيل هدف التقدم ثم أهدرنا فرصة الهدف الثاني بعد كرة مصطفى محمد في القائم التي شكلت فارقاً كبيراً في سيناريو المباراة ”.

وأضاف حسام حسن: “ رغم الخسارة حققنا إستفادة كبيرة من المباراة، خاصة واننا لعبنا في غياب 5 لاعبين أساسيين مثل الشناوي وزيزو وإمام عاشور بداعي الإصابات ”.

واكمل: “ هناك غيابات أخرى لاعبين من المفترض إنضمامهم خلال امرحلة المقبلة ”.

وأتم المدير الفني لمنتخب مصر: “ حزن اللاعبين بعد خسارة البطولة رغم انها ودية يجعلني مطمئناً على المرحلة المقبلة، كنت أتمنى الفوز رغم اننا واجهنا منتخباً قوياً مثل كرواتيا ”.

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