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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو يوجه رسالة خاصة لحسام حسن بشأن ضم فتوح للمنتخب

فتوح
فتوح

وجه أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي، رسالة خاصة للجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن، بشأن انضمام أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفارس الأبيض للفراعنة خلال الفترة المقبلة.

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وكانت قائمة منتخب مصر في معسكر شهر مارس قد شهدت عدم تواجد فتوح، مما أثار دهشة أغلبية جماهير كرة القدم المصرية.
ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز على نظيره النيوزلندي بهدف نظيفؤ في المباراة التي أقيمت على ملعب العاصمة الإدارية الجديد.
وكتب أحمد حسام ميدو عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "لابد من عودة فتوح للمنتخب، محمد حمدي لاعيب كويس لكنه مش الباك لفت اللي هيشيلك في الماتشات الثقيلة!!".
وتابع: "البداية لازم تيجي من فتوح وان شاء الله يكون مركز ومتألق الفترة اللي الجاية مع الزمالك وترجع المنتخب وترجع لاعيب اساسي لإن ده مكانك الطبيعي!".

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