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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعادل يحسم قمة إسبانيا والبرازيل الودية

بوابة الوفد الإلكترونية

حسم التعادل الايجابي قمة إسبانيا والبرازيل بثلاثة أهداف لكل منها في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو خلال فترة التوقف الدولي الحالية. 

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تشكيل البرازيل الرسمي أمام إسبانيا.. ثلاثي هجومي

وجاءت أهداف المنتخب الإسباني عن طريق رودري هدفين من ركلتي جزاء بالدقيقتين 13 و87، وداني أولمو بالدقيقة 36.

فيما أحرز ثلاثية السامبا رودريجو وإندريك وباكيتا بالدقائق 40 و50 و90+6 من عمر اللقاء. 

ولعب منتخب البرازيل المباراة بتشكيل مكون من 
بينتو، دانيلو، برونو، بيرالدو، وينديل، جيماريش، جواو جوميز، لويس باكيتا، فينيسيوس جونيور، رودريجو، رافينيا.

فيما جاء تشكيل إسبانيا كالاتي..
أوناي سيمون، كارفخال، لي نورماندو، لابورت، كوكوريلا، رودريجو، فابيان رويز، داني أولمو، لامين يامال، موراتا، نيكو ويليامز.

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