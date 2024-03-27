المصرية للاتصالات: لم نتلق عروضاً للحصول على حصتنا في فودافون

قال المهندس محمد نصر الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة لم تتلق أي عروض للحصول على حصة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر.

أوضح نصر خلال لقاء صحفي الأربعاء أن المصرية للاتصالات في مرحلة اختبارات للجيل الخامس بعد الحصول على الرخصة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

أشار نصر إلى أن التطبيقات هى التي تقود احتياجنا للتكنولوجيا، والجيل الخامس له تطبيقات ستنتشر في مصر مع الوقت.

تابع الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات أن الشركة بصدد التعاون مع شركات للموانئ تتطلب وجود تقنية الجيل الخامس في مصر.