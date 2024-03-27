رضا عبد العال: المنتخب لم يحقق أي استفادة من كأس العاصمة

أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق أن منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة لم يحقق أي استفادة من كأس العاصمة بعد الهزيمة الكبيرة أمام كرواتيا.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" منتخب مصر لم يظهر بمستوي فني قوي خلال البطولة وكنت أتمنى أن يخوض المنتخب مباريات ودية أمام منتخبات إفريقية".



وتابع عبدالعال :"من وجهة نظري أنه كان لابد من مشاركة أحمد بيكهام مع منتخب مصر في بطولة كأس العاصمة".