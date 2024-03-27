كرواتيا يقسو على منتخب مصر برباعية ويتوج بطلاً لكأس العاصمة

توج منتخب كرواتيا بطلاً للنسخة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية بعد فوزه الكبير على منتخب مصر برباعية مقابل هدفين.

الشوط الأول

جاءت إنطلاقة الشوط الأول رائعة لمنتخب مصر بعدما نجح من محاولته الهجومية الأولى في خطف هدف التقدم على كرواتيا عن طريق رامي ربيعة بعد 4 دقائق فقط.

تبادل المنتخبين السيطرة في الربع ساعة الاولى وتصدى محمد أبو جبل لرأسية خطيرة في الدقيقة 17 لترتد الكرة بهجمة خطيرة لمنتخب مصر كادت أن تسفر عن ثاني الاهداف الا أن القائم تصدى لتسديدة مصطفى محمد.

سيطر منتخب كرواتيا تماماص على مجريات اللعب في النصف ساعة المتبقية من عمر الشوط ونجح نيكولا فلاسيتش في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 21.

إستمرت سيطرت المنتخب الكرواتي على اللقاء وواصل محاولاته الهجومية بحثاً عن تسجيل ثاني الأهداف.

وسدد ماير كرة خطيرة لكرواتيا في الدقيقة 35 الا أن تسديدته علت العارض ثم أهدر المنتخب الكرواتي فرصة أخرى خطيرة في الدقيقة 41، تلتها فرصة محققة أخرى لبتكوفيتش الذي سدد الكرة فوق العارضة في الدقيقة 48 على بعد سنتيمترات من المرمى لتنتهي أحداث الشوط بالتعادل 1-1.

الشوط الثاني

إستمرت سيطرة المنتخب الكرواتي على القاء في الشوط الثاني امام عجز كامل من المنتخب الوطني عن الخروج بالكرة من وسط ملعبه.

حاصر المنتخب الكرواتي منتخب مصر في مناطقه الدفاعية ونجح في ترجمة سيطرته بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق بتكوفيتش.

حاول منتخب مصر التحرك هجومياً وتقليص الفارق دون جدوى قبل أن يضيف البديل أندريه كراماريتش الهدف الثالث لكرواتيا في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 85 إستغل منتخب كرواتيا المجازفة الهجومية لمنتخب مصر ونجح في إضافة رابع الأهداف عن طريق المتألق ماير ثم يقلص محمد عبد المنعم النتيجة بتسجيل ثاني أهداف الفراعنة لتنتهي المباراة بفوز كبير لكرواتيا بنتيجة 4-2 ليتوج بطلاً للنسخة الأولى للبطولة.