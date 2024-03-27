وزير الاتصالات: وصول سرعة الإنترنت إلى 64 ميجابت في الثانية

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن متوسط سرعة الإنترنت وصل إلى 64 ميجابت في الثانية.

أضاف طلعت خلال لقاء صحفي الأربعاء أن تكلفة تحسين البنية التحتية لخدمات الإنترنت وصلت 100 مليار جنيه.

شدد وزير الاتصالات على وصول مصر إلى المركز الأول في سرعة الإنترنت على مستوى قارة أفريقيا.

أشار طلعت إلى أن المرحلة الأولى من حياة كريمة بلغت 13 مليار جنيه، مؤكداً الاستمرار في الانفاق للتحول التام للألياف الضوئية في كل محافظات الجمهورية.