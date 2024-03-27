الأربعاء 27 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تونس تهزم نيوزيلندا بركلات الترجيح وتحصد المركز الثالث ببطولة كأس عاصمة مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق منتخب تونس الأول لكرة القدم فوزا ثمينا على نظيره النيوزيلندي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر. 

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وكان الوقت الأصلي بينهما انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف. 

ولعب منتخب تونس المباراة بتشكيل مكون من ..

في حراسة المرمي: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: ديلان برون- أسامة الحدادي- حمزة الجلاصي- على العابدي.

في خط الوسط: وجدي كشريدة- عيسى العيدوني- نادر الغندري- محمد على بن رمضان.

في خط الهجوم: إلياس العاشوري- حمزة رفيعة.
 

وكان منتخب تونس خسر من نظيره الكرواتي في الدور نصف النهائي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، فيما خسر منتخب نيوزيلندا من منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور بهدف نظيف في افتتاح البطولة.

 

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