تونس تهزم نيوزيلندا بركلات الترجيح وتحصد المركز الثالث ببطولة كأس عاصمة مصر

حقق منتخب تونس الأول لكرة القدم فوزا ثمينا على نظيره النيوزيلندي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

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وكان الوقت الأصلي بينهما انتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ولعب منتخب تونس المباراة بتشكيل مكون من ..

في حراسة المرمي: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: ديلان برون- أسامة الحدادي- حمزة الجلاصي- على العابدي.

في خط الوسط: وجدي كشريدة- عيسى العيدوني- نادر الغندري- محمد على بن رمضان.

في خط الهجوم: إلياس العاشوري- حمزة رفيعة.



وكان منتخب تونس خسر من نظيره الكرواتي في الدور نصف النهائي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، فيما خسر منتخب نيوزيلندا من منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور بهدف نظيف في افتتاح البطولة.



