لاعبو الزمالك يكرمون أطفال مبادرة "عيشها بسعاده "

استقبل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من أطفال مبادرة "عيشها بسعادة"، في نهاية المران الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، على استقبال مجموعة من الأطفال ذوي الهمم داخل أرضية الملعب، لحضور جزء من المران.

وفي نفس الوقت قام لاعبو الفريق والجهاز الفني بالتقاط الصور التذكارية مع الأطفال داخل أرضية الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل باستاد القاهرة.