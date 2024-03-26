سيمون في حوارها لـ"الوفد": أنافس نفسي.."سماسم" في صيد العقارب تتأرجح بين "القوة والضعف"

تميزت النجمة سيمون منذ بدايتها بأعمالها الفنية المتنوعة التي حققت بها قاعدة جماهيرية عريقة، وأصبحت من أهم نجوم الوطن العربي، وذلك بسبب إتقانها للأدوار التي تقدمها واختيارها لشخصيات تجذب قلوب الجمهور إليها، كما إنها تألقت كالعادة بعمل مختلف هذا العام فى "صيد العقارب" الذي يعرض ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني الحالي 2024، وتصدر قائمة أكثر الأعمال متابعة على مواقع التواصل الإجتماعي، وفقا لإحصائيات موقع جوجل بمصر، ويضم كوكبة من النجوم، أبرزهم: غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن، وفى حوار خاص مع الوفد تتحدث سيمون قائلة:

سيمون



•حدثينا عن شخصيتك في مسلسل صيد العقارب؟

_ بجسد شخصية "سماسم" فى دور مختلف ومتنوع شكلاً وموضوعاً، وهي سيدة أعمال تفضل أسرتها بالمقام الأول فى حياتها من شدة حبها واهتمامها بهم جميعاً، وبالأخص أبنها المدلل، حتى أصبحت تعيش من أجل عائلتها، كما أنها تمر بالكثير من التغيرات والتحولات النارية وسط الصراع القائم بين عائلتين "ضرغام" و"الغول" بالإضافة لقوة شخصيتها وتذبذب انفعالاتها بين "القوة والضعف"، وخلال الأحداث القادمة سنكتشف تفاصيل حقيقة الصراع ونتائجه، المليئة بالعديد من المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة، كما أننا لم ننتهي من التصوير بعد في "صيد العقارب".

•كيف استقبلتي ردود الفعل على دورك فى صيد العقارب؟

_ الحقيقة أسعدتني ردود الأفعال القوية التي تلقتها خلال تجسيدي لشخصية "سماسم"، بالرغم من يقيني بنجاح العمل ولكني لم أتوقع أن يحدث ذلك منذ طرح الحلقات الأولى لصيد العقارب، وبالنسبة لي كانت هذة مكافأة عظيمة رداً على المجهود الكبير الذى بذلته فى تقديم الدور، كما أنني استقبلت أيضاً إشادات كثيرة من قِبل جموري على "مواقع التواصل الإجتماعي" ومازلت أتابع ردود أفعالهم واهتماماتهم بكل تفاصيل الشخصية والتفاعلات مع الصراعات القائمة بين العائلتين.

سيمون وغادة عبدالرازق



• حدثينا عن كواليس المسلسل مع غادة عبدالرازق وطاقم العمل؟

_تربطني علاقة صداقة طويلة مع النجمة غادة عبدالرازق وهي التي دفعتني وشجعتني لتقديم الدور، بالإضافة لإصرارها على وجودي فى المسلسل، شخصية طيبة وأنا أحبها وأقدرها على المستويين الإنسانى والفنى، وسعيدة جداً بتجربة العمل معها، وأهم ما يميزها هو دعمها القوى للجميع طوال الوقت، وذلك العمل الأول الذي يجمع بيننا رغم أنه كان من المفترض أن تكون هناك أعمال أخرى تجمعنا، وسيطرت على كواليس صيد العقارب أجواء مبهجة مليئة بالحب والأحترام والتقدير المتبادل، وكل طاقم العمل بذل أقصى ما بوسعه لتقديم مسلسل درامي فى أفضل صورة يرضى الجمهور، وجميع نجوم صيد العقارب اجتهدوا بكل احترافية مع توظيف كل ممثل بشكل صحيح، وتفاصيله تمت بإتقان شديد.

• حدثينا عن أصعب المشاهد وما يميز شخصية "سماسم" فى صيد العقارب؟

_أغلب المشاهد صعبة وتحتاج مجهود كبير بالأخص أنها تدور حول صراعات شديدة، كما أنني أختار العمل الذى أصدقه وشخصية تلمس قلبي لها هدف، وأراه قريبا من أرض الواقع إلي حد ما، ويفيد الجمهور، ويبعث رسالة للمشاهد الذي يتابع المسلسل، وكل ذلك يأتى خلال وجود سيناريو مميز ومخرج واع وجهة إنتاج متميزة، وهو ما توافر فى مسلسل صيد العقارب، لذلك انجذبت للمشاركة مع كوكبة نجوم تبدأ من الأبطال إلي ضيوف الشرف.

سيمون

• هل تسعى للمنافسة فى الماراثون الدرامي بشخصيتك فى صيد العقارب؟

_ كلمة المنافسة لا ترد فى قاموسي، حيث أنني أنظر دائما لنفسي فقط وأبذل كل ما أستطيع من جهد لكى أطور من ذاتي، ويكفيني تقدير جمهورى وثقته بى، ومؤمنة بأن كل فنان له طابع خاص ومميزات وأسلوب منفرد عن غيره، "والأصعب من النجاح هو المحافظة عليه".