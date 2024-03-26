سيمون لـ"الوفد": الأصعب من النجاح المحافظة عليه| غادة عبدالرازق تدعم الجميع طوال الوقت

سيمون تتربع على عرش النجومية

تألقت النجمة سيمون، فى مسلسل صيد العقارب، وتصدرت به لقائمة أكثر الأعمال متابعة على مواقع التواصل، وفقا لإحصائيات موقع جوجل بمصر؛ الذي أظهر أبطال المسلسل بشكل يومي على التريندات المختلفة، ويضم كوكبة من النجوم، أبرزهم: غادة عبدالرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

سيمون وغادة عبدالرازق

أكدت سيمون فى حديثها لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" عن كواليس المسلسل مع غادة عبدالرازق وطاقم العمل، قائلة: "تربطني علاقة صداقة طويلة مع النجمة غادة عبدالرازق وهي التي دفعتني وشجعتني لتقديم الدور، بالإضافة لإصرارها على وجودي فى المسلسل، شخصية طيبة وأنا أحبها وأقدرها على المستويين الإنسانى والفنى، وسعيدة جداً بتجربة العمل معها، وأهم ما يميزها هو دعمها القوى للجميع طوال الوقت، وذلك العمل الأول الذي يجمع بيننا رغم أنه كان من المفترض أن تكون هناك أعمال أخرى تجمعنا، وسيطرت على كواليس صيد العقارب أجواء مبهجة مليئة بالحب والأحترام والتقدير المتبادل، وكل طاقم العمل بذل أقصى ما بوسعه لتقديم مسلسل درامي فى أفضل صورة يرضى الجمهور، وجميع نجوم صيد العقارب اجتهدوا بكل احترافية مع توظيف كل ممثل بشكل صحيح، وتفاصيله تمت بإتقان شديد.

سيمون

أشارت سيمون عن أصعب المشاهد وما يميز شخصية "سماسم" فى صيد العقارب، معلقه: "أغلب المشاهد صعبة وتحتاج مجهود كبير بالأخص أنها تدور حول صراعات شديدة، كما أنني أختار العمل الذى أصدقه وشخصية تلمس قلبي لها هدف، وأراه قريبا من أرض الواقع إلي حد ما، ويفيد الجمهور، ويبعث رسالة للمشاهد الذي يتابع المسلسل، وكل ذلك يأتى خلال وجود سيناريو مميز ومخرج واع وجهة إنتاج متميزة، وهو ما توافر فى مسلسل صيد العقارب، لذلك انجذبت للمشاركة مع كوكبة نجوم تبدأ من الأبطال إلي ضيوف الشرف".

أضافت سيمون فى حديثها لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" عن المنافسة فى الماراثون الدرامي بشخصيتها فى صيد العقارب، قائلة: "كلمة المنافسة لا ترد فى قاموسي، حيث أنني أنظر دائما لنفسي فقط وأبذل كل ما أستطيع من جهد لكى أطور من ذاتي، ويكفيني تقدير جمهورى وثقته بى، ومؤمنة بأن كل فنان له طابع خاص ومميزات وأسلوب منفرد عن غيره، "والأصعب من النجاح هو المحافظة عليه".

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

