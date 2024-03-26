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الثلاثاء 26/مارس/2024 - 11:20 م 3/26/2024 11:20:20 PM

اخيرآ نجح مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة طبقا لمشروع قرار تقدم به عدد من الأعضاء غير الدائمين بالمجلس ، وتراجعت الولايات المتحدة الأمريكية عن استخدام حق الفيتو

وينص القرار علي وقف إطلاق النار اثناء شهر رمضان تمهيدآ لوقف دائم وإدخال جميع المساعدات الإنسانية بدون شروط وإجبار الأطراف علي تسليم الأسري

والحقيقة أن عدم استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الڤيتو جاء مفاجئآ لجميع الأطراف خاصة والقرار في مجمله لم يلق قبول اسرائيل ،وهو مايكشف عن الخلاف العميق بين الولايات المتحدة واسرائيل بسب تصميم نتنياهو علي تجاهل تحذيرات الولايات المتحدة بشأن اجتياح رفح

الان الگرة في ملعب اسرائيل وقرار مجلس الأمن ملزم لجميع الأطراف ويجب تنفيذ جميع بنوده بدون ابطاء

بالتأكيد ستحاول اسرائيل أن تماطل وتعطل القرار ،وستحاول اختراق وقف إطلاق النار بحجج واهية ،ولكنها لن تنجح في النهاية

حماس تعاطت مع القرار بإيجابية وقالت إنها علي استعداد لتسليم مالديها من أسري تنفيذآ لقرار مجلس الأمن

ومعروف أن هناك مساعي قبل صدور القرار بإتمام هدنة في شهر رمضان ،وعطلتها اسرائيل قبل ذلك

هذا القرار لابد من تنفيذه والعمل علي صمود وقف إطلاق النار بل وتحويله الي قرار دائم ينهي هذه الحرب التي استخدمت فيها اسرائيل كل انواع البشاعة في العدوان علي شعب أعزل صامد حتي اللحظة .

لقد حاول مجرم الحرب الاسرائيلي نتنياهو طوال الوقت محاولة الظهور أمام العالم بأنه الطرف المعتدي عليه وتحت تلك الستارة الزائفة ارتكب اكبر الجرائم علي مدار التاريخ

وكان يخطط لاقتحام مخيمات اللاجئين في رفح بلا رحمة

النهاية اقتربت ونتنياهو فقط كل حلفائه الاوربيين واخيرا الولايات المتحدة الأمريكية

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