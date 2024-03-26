Microsoft تدمج فرق Windows وSurface تحت قائد واحد

تجمع Microsoft خبراتها في مجال Windows وفرق أجهزة Windows الخاصة بها لتشكيل قسم واحد، وعينت الشركة المخضرم Pavan Davuluri بمهمة قيادته. كما يشير موقع The Verge، يعمل Davuluri كرئيس لفريق Surface منذ العام الماضي، بعد أن قامت Microsoft بتقسيم تجارب Windows والأجهزة بعد رحيل Panos Panay. وتقوم الشركة بتوسيع دورها مرة أخرى بعد رحيل آخر، هذه المرة بقيادة تجارب Windows السابقة ميخائيل باراخين، الذي كان مسؤولاً عن محرك بحث Bing وأعماله الإعلانية.

وفي رسالة كتبها راجيش جها وحصلت عليها الصحيفة، قال رئيس التكنولوجيا في الشركة إن باراخين "قرر استكشاف أدوار جديدة". ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان سيترك Microsoft تمامًا أم أنه لا يزال يستكشف فرصًا جديدة داخل الشركة. لكن تجدر الإشارة إلى أنه قرر إخلاء منصبه بعد أسبوع من تعيين شركة Microsoft للمؤسس المشارك لشركة Deepmind مصطفى سليمان، الذي طلب من باراخين على ما يبدو أن يقدم تقاريره إليه مباشرة. في الوقت الحالي، لا يزال Parakhin يعمل مع Microsoft وسيقدم تقاريره إلى CTO للشركة Kevin Scott خلال الفترة الانتقالية.

كتب جاء في رسالته أن دمج الفريقين سيمكن الشركة من "اتباع نهج شامل لبناء السيليكون والأنظمة والخبرات والأجهزة التي تشمل عميل Windows والسحابة لعصر الذكاء الاصطناعي هذا." بينما يرأس دافولوري الآن فريق تجارب الويب والأجهزة، لا يزال يتعين على دافولوري تقديم تقاريره إلى سليمان، المسؤول عن جهود الذكاء الاصطناعي في Microsoft.