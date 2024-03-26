مجلس الرقابة يفكر في كلمة ميتا الأكثر اعتدالًا

يحث مجلس الرقابة شركة ميتا على تغيير الطريقة التي تدير بها كلمة "شهيد"، وهو مصطلح عربي أدى إلى عمليات إزالة أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى على منصات الشركة. طلبت ميتا من المجموعة المساعدة في صياغة قواعد جديدة العام الماضي بعد تعثر محاولات تجديدها داخليًا.

غالبًا ما تُترجم الكلمة العربية "شهيد" على أنها "شهيد"، على الرغم من أن اللجنة لاحظت أن هذا ليس تعريفًا دقيقًا وأن الكلمة يمكن أن يكون لها "معاني متعددة". لكن القواعد الحالية لشركة ميتا تعتمد فقط على تعريف "الشهيد"، الذي تقول الشركة إنه يعني الثناء. وقد أدى ذلك إلى "حظر شامل" على الكلمة عند استخدامها مع الأشخاص الذين صنفتهم الشركة على أنهم "أفراد خطرون".

ومع ذلك، فإن هذه السياسة تتجاهل "التعقيد اللغوي" للكلمة، التي "تستخدم في كثير من الأحيان، حتى مع الإشارة إلى الأفراد الخطرين، في التقارير والتعليقات المحايدة، والمناقشات الأكاديمية، ومناقشات حقوق الإنسان وحتى بطرق أكثر سلبية"، كما يقول مجلس الرقابة. في رأيها. "هناك سبب قوي للاعتقاد بأن المعاني المتعددة لكلمة "شهيد" تؤدي إلى إزالة كمية كبيرة من المواد التي لا يقصد منها الثناء على الإرهابيين أو أعمالهم العنيفة."

في توصياتهم إلى Meta، يقول مجلس الرقابة إنه يجب على الشركة إنهاء "الحظر الشامل" على الكلمة المستخدمة للإشارة إلى "الأفراد الخطرين"، ويجب إزالة المنشورات فقط إذا كانت هناك "إشارات عنف" واضحة أخرى أو إذا كان المحتوى يخالف السياسات الأخرى. يريد مجلس الإدارة أيضًا من Meta أن تشرح بشكل أفضل كيفية استخدام الأنظمة الآلية لفرض هذه القواعد.

إذا تبنت ميتا توصيات مجلس الرقابة، فقد يكون لذلك تأثير كبير على مستخدمي المنصة الناطقين باللغة العربية. ويشير المجلس إلى أن الكلمة، نظرًا لأنها شائعة جدًا، فمن المحتمل أن "تتسبب في عمليات إزالة محتوى أكثر بموجب معايير المجتمع أكثر من أي كلمة أو عبارة واحدة أخرى"، عبر تطبيقات الشركة.

"كانت ميتا تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تعمل على تحسين السلامة، ولكن الأدلة تشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمش مجموعات سكانية بأكملها بينما لا تعمل على تحسين السلامة على الإطلاق،" الرئيسة المشاركة لمجلس الإدارة (ورئيسة الوزراء الدنماركية السابقة) هيلي تورنينج شميدت قال في بيان. "يشعر مجلس الإدارة بالقلق بشكل خاص من أن نهج ميتا يؤثر على الصحافة والخطاب المدني لأن المؤسسات الإعلامية والمعلقين قد يتجنبون الإبلاغ عن الكيانات المعينة لتجنب عمليات إزالة المحتوى".

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد ميتا بسبب سياسات الاعتدال التي تؤثر بشكل غير متناسب على المستخدمين الناطقين باللغة العربية. ووجد تقرير صدر عام 2022 بتكليف من الشركة أن المشرفين على Meta كانوا أقل دقة عند تقييم اللغة العربية الفلسطينية، مما أدى إلى توجيه “ضربات كاذبة” على حسابات المستخدمين. واعتذرت الشركة العام الماضي بعد أن بدأت الترجمات الآلية في إنستغرام بإدخال كلمة “إرهابي” في الملفات الشخصية لبعض المستخدمين الفلسطينيين.

يعد هذا الرأي أيضًا مثالًا آخر على المدة التي قد يستغرقها مجلس الرقابة في Meta للتأثير على سياسات الشبكة الاجتماعية. طلبت الشركة من مجلس الإدارة أولاً إبداء رأيه في القواعد منذ أكثر من عام (قال مجلس الرقابة إنه "أوقف" نشر السياسة مؤقتًا بعد هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول في إسرائيل لضمان "صمود" قواعدها في مواجهة "الضغوط الشديدة" " للنزاع في غزة). سيكون أمام Meta الآن شهرين للرد على التوصيات، على الرغم من أن التغييرات الفعلية في سياسات الشركة وممارساتها قد تستغرق عدة أسابيع أو أشهر أخرى للتنفيذ.

وقال متحدث باسم ميتا في بيان: "نريد أن يكون الناس قادرين على استخدام منصاتنا لمشاركة وجهات نظرهم، وأن يكون لديهم مجموعة من السياسات لمساعدتهم على القيام بذلك بأمان". "نحن نهدف إلى تطبيق هذه السياسات بشكل عادل ولكن القيام بذلك على نطاق واسع يجلب تحديات عالمية، ولهذا السبب طلبنا في فبراير 2023 توجيهات مجلس الرقابة حول كيفية تعاملنا مع كلمة "شهيد" عند الإشارة إلى أفراد أو منظمات محددة.