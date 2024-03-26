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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس العاصمة.. تعادل مثير بين مصر وكرواتيا في الشوط الأول

منتخب مصر
منتخب مصر

إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وكرواتيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية.

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كأس العاصمة.. كرواتيا يسجل التعادل في شباك منتخب مصر

جاءت إنطلاقة الشوط الأول رائعة لمنتخب مصر بعدما نجح من محاولته الهجومية الأولى في خطف هدف التقدم على كرواتيا عن طريق رامي ربيعة بعد 4 دقائق فقط.

تبادل المنتخبين السيطرة في الربع ساعة الاولى وتصدى محمد أبو جبل لرأسية خطيرة في الدقيقة 17 لترتد الكرة بهجمة خطيرة لمنتخب مصر كادت أن تسفر عن ثاني الاهداف الا أن القائم تصدى لتسديدة مصطفى محمد.

سيطر منتخب كرواتيا تماماص على مجريات اللعب في النصف ساعة المتبقية من عمر الشوط ونجح نيكولا فلاسيتش في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 21.

سيطرة كرواتية 

إستمرت سيطرت المنتخب الكرواتي على اللقاء وواصل محاولاته الهجومية بحثاً عن تسجيل ثاني الأهداف.

وسدد ماير كرة خطيرة لكرواتيا في الدقيقة 35 الا أن تسديدته علت العارض ثم أهدر المنتخب الكرواتي فرصة أخرى خطيرة في الدقيقة 41، تلتها فرصة محققة أخرى لبتكوفيتش الذي سدد الكرة فوق العارضة في الدقيقة 48 على بعد سنتيمترات من المرمى لتنتهي أحداث الشوط بالتعادل 1-1.

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