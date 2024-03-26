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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيلينجهام على رأس تشكيل إنجلترا الرسمي أمام بلجيكا

منتخب إنجلترا
منتخب إنجلترا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي أمام بلجيكا، في المباراة الودية استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا "اليورو 2024".

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لوكاكو يقود بلجيكا أمام إنجلترا.. وديًا

تشكيل إنجلترا الرسمي أمام بلجيكا

حراسة المرمى: بيكفورد.
الدفاع: كونسواه، تشيلويل، رايس، ستونز.
الوسط: دانك، فودين، بيلينجهام.
الهجوم: توني، بوين، ماينو.

وتقرر انطلاق موقعة بلجيكا أمام إنجلترا في تمام 9.45 من مساء اليوم الثلاثاء.
يذكر أن منتخب إنجلترا تلقى هزيمة من نظيره البرازيلي بهدف دون مقابل، فى اللقاء الودي الذي أقسم بينهما مساء السبت، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
فيما سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على مواجهة منتخب أيرلندا وبلجيكا الودية، والتي جمعت المنتخبين السبت، والتي أقيمت في العاصمة الأيرلندية دبلن.

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