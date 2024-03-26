بيلينجهام على رأس تشكيل إنجلترا الرسمي أمام بلجيكا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي أمام بلجيكا، في المباراة الودية استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا "اليورو 2024".

تشكيل إنجلترا الرسمي أمام بلجيكا

حراسة المرمى: بيكفورد.

الدفاع: كونسواه، تشيلويل، رايس، ستونز.

الوسط: دانك، فودين، بيلينجهام.

الهجوم: توني، بوين، ماينو.

وتقرر انطلاق موقعة بلجيكا أمام إنجلترا في تمام 9.45 من مساء اليوم الثلاثاء.

يذكر أن منتخب إنجلترا تلقى هزيمة من نظيره البرازيلي بهدف دون مقابل، فى اللقاء الودي الذي أقسم بينهما مساء السبت، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

فيما سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على مواجهة منتخب أيرلندا وبلجيكا الودية، والتي جمعت المنتخبين السبت، والتي أقيمت في العاصمة الأيرلندية دبلن.