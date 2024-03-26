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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لوكاكو يقود بلجيكا أمام إنجلترا.. وديًا

لوكاكو
لوكاكو

كشف الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم عن تشكيل المواجهة القوية أمام نظيره الإنجليزي، في المباراة الودية للاستعداد لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

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مودريتش يقود تشكيل منتخب كرواتيا أمام الفراعنة فى نهائى كأس عاصمة مصر


ويقود المهاجم روميلو لوكاكو تشكيل المنتخب البلجيكي أمام نظيره الإنجليزي، والتي يشهدها ملعب "ويمبلي".

تشكيل بلجيكا أمام إنجلترا 
حراسة المرمى: سيلز.
خط الدفاع:كاستانجي، ديباست، فيرتونخن، ثيات،
خط الوسط: مانجالا، أونانا، تيليمانس.
خط الهجوم: تروسارد، دوكو، لوكاكو.
ومن المقرر أن تنطلق مواجهة بلجيكا أمام إنجلترا في التاسعة وخمس وأربعون دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء.
الجدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزى خسر أمام نظيره البرازيلي بهدف دون مقابل، فى اللقاء الودي الذي أقسم بينهما مساء السبت، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.
بينما حسم التعادل السلبي بدون أهداف مواجهة منتخب أيرلندا وبلجيكا الودية، والتي جمعت المنتخبين السبت، والتي أقيمت في العاصمة الأيرلندية دبلن.

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