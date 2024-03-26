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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مودريتش يقود تشكيل منتخب كرواتيا أمام الفراعنة فى نهائى كأس عاصمة مصر

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا الأول لكرة القدم التشكيل الرسمي لمواجهة مصر مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "استاد العاصمة" في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر 2024.

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وجاء تشكيل منتخب كرواتيا كالتالي:

حراسة المرمى: نيديجكو لابروفيتش

خط الدفاع: جوسيب ستانيشيتش، مارين بونجراتشيتش، يوشكو جفارديول، دوماجوف فيدا

خط الوسط: لوفرو ماير، لوكا مودريتش، مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: برونو بيتكوفيتش، نيكولا فلاسيتش، ماركو بياتسا

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