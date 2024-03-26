أول إجراء ضد 3 متهمين بسرقة المتاجر في المعصرة

أصدرت النيابة المختصة، قرارا بحبس ٣ متهمين بسرقة المتاجر في منطقة المعصرة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كان نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة في ضبط 3 عاطلين «لأحدهم معلومات جنائية» لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص في السرقة من داخل المتاجر بأسلوب «المغافلة» بدائرة قسم شرطة المعصرة.

تبين أن بحوزتهم (سيارة مستأجرة المستخدمة في ارتكاب الوقائع- مبلغ مالى «متحصلات وقائع السرقة» واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

في سياق آخر، أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية مالك شركة و2 آخرين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاتجار في مخدر الترامادول.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا "الترامادول" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما حازوا وأحرزوا مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (برومازيبام وبرازولام) أحد مشتقات مادة البنزوديازبين، نالبيوفين، البريجابالين " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما حازوا وأحرزوا مواد تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (برومازيبام وبرازولام) أحد مشتقات مادة البنزوديازبين، نالبيوفين، البريجابالين " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

ومن جهة أخرى تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو" بحوزة عنصر إجرامى بسوهاج حيث تقدر قيمته المالية بحوالى 1.5 مليون جنيه، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة، لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بالإتجار فى مخدر الآيس "شابو" وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.