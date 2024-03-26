الأسهم اليابانية : "نيكاي" يغلق مستقرًا بدعم الأسهم المرتبطة بالرقائق

لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر نيكاي الياباني في أسواق الأسهم اليابانية عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، إذ عوض تأثير مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق انخفاضات أسهم قيادية مثل فاست ريتيلنغ مالكة سلسلة متاجر يونيكلو ونيسان موتور.

الأسهم اليابانية

وكانت أكبر ثلاثة أسهم داعمة لنيكاي في قطاع أشباه الموصلات، وتصدرتها طوكيو إلكترون العملاقة المتخصصة في معدات صناعة الرقائق إذ اقتفت أثر نظيرتها الأميركية إنفيديا التي حققت ارتفاعا قياسيا.

لكن سهم نيسان في أسواق الأسهم اليابانية تراجع بنحو 4% بعد تحديث الشركة لخطة العمل في المدى المتوسط، مما خيب آمال المستثمرين.



ونزل سهم فاست ريتيلنغ 1.63% ليواصل تراجعه بعد ارتفاع قياسي يوم الجمعة.

وأنهى نيكي معاملات اليوم منخفضاً 0.04% إلى 40398.03 نقطة، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11%.

ونزل نيكاي في أسواق الأسهم اليابانية أمس الاثنين 1.16% بعدما بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 41087.75 نقطة يوم الجمعة. وسجل المؤشر ارتفاعا بأكثر من 20% منذ بداية العام.

وصعد سهم طوكيو إلكترون في أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.54% وكان أعلى الأسهم ربحا على المؤشر نيكاي.

وارتفع سهم شين-إيتسو كيميكال المنتجة للسليكون 1.45%، وزاد سهم سكرين هولدنغز بأكثر من 4%.

الأسهم الأوروبية تتراجع مع تقييم مسار سعر الفائدة الأمريكية

الأسهم الأوروبية

فتحت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركات التعدين ومع تقييم المتعاملين لرسائل متباينة من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي والتي ألقت بظلالها على توقعات تيسير السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 08:21 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في أسواق الأسهم الأوروبية بنحو 0.1%.

والمؤشر القياسي في طريقه لتحقيق مكاسبه الفصلية الثانية، مرتفعا 6.3% حتى الآن، مستفيدا من التحولات الحذرة الأخيرة في السياسة النقدية العالمية.

وتركت تعليقات مسؤولي المركزي الأميركي شكوكا حول توقيت تخفيض أسعار الفائدة. وقال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إنه يتوقع خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، في حين حثت العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك على توخي الحذر، وكرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك تصريحات أدلى بها يوم الجمعة قلص فيها توقعاته إلى خفض لمرة واحدة.

وقادت شركات التعدين في أسواق الأسهم الأوروبية الانخفاض في القطاعات بتراجعه 1%.

وهوى سهم أتوس في أسواق الأسهم الأوروبية نحو 8% بعد أن قالت شركة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية إنها تهدف إلى إعادة هيكلة ديونها الثقيلة بحلول يوليو/تموز بعد خسارة سنوية قياسية.

وأظهر استطلاع أن معنويات المستهلكين الألمان من المتوقع أن تظل على طريق التعافي البطيء في أبريل/نيسان إذ يشعر عدد أقل من الأسر بالحاجة إلى الادخار رغم أن حالة من عدم اليقين بشأن التنمية الاقتصادية في ألمانيا تلوح في الأفق.

واستقر المؤشر داكس 40 الألماني في أسواق الأسهم الأوروبية عند 18263.03 نقطة.