الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.23%، عند مستوى 2499.47 نقطة.

الاسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الأردنية نحو 3.1 ملايين ، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.8 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1822 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع

بورصة مسقط

أغلق مؤشر الأسهم في مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 4830.86 نقطة مرتفعًا 60.6 نقطة وبنسبة 1.27 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4770.28 نقطة.

وبلغت قيمة التداول في بورصة مسقط نحو مليونين و701 ألف و385 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 9.1 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و970 ألفًا و897 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.067 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.16 مليار ريال عُماني.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على انخفاض مؤشرها العام 74ر32 نقطة ليبلغ مستوى 30ر7375 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 44ر0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الكويتية بنحو 3ر131 مليون سهم عبر 9814 صفقة نقدية بقيمة 4ر37 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي في الأسهم الكويتية بنحو 49ر1 نقطة ليبلغ 74ر6082 نقطة بنسبة ارتفاع 02ر0 % من خلال تداول 9ر47 مليون سهم عبر 3098 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 42ر43 نقطة ليبلغ مستوى 10ر8074 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 53ر0 % من خلال تداول 4ر83 مليون سهم عبر 6716 صفقة بقيمة 6ر30 مليون دينار كويتي.

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 44ر13 نقطة ليبلغ 67ر5935 نقطة بنسبة انخفاض 23ر0 % من خلال تداول 8ر37 مليون سهم عبر 2354 صفقة نقدية بقيمة 10ر6 ملايين دينار كويتي.



مؤشر الأسهم البحرينية يغلق تعاملاته على تباين

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 2,035.61 نقطة، بارتفاع قدره 0.47 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 781.96 نقطة بانخفاض وقدره 1.68 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة في أسواق الأسهم البحرينيه لهذا اليوم مليون و275 ألفًا و836 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 328 ألفًا و418 دينارًا بحرينيًا، تم تنفيذها من خلال 97 صفقة.





مؤشر الأسهم القطرية يغلق على انخفاض

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية، في ختام جلسة تداولاته، اليوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.320 %، أي بواقع 32.330 نقطة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و227.620 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 142 مليونًا و329 ألفًا و902 سهم، بقيمة 429 مليونًا و960 ألفًا و386.840 ريالًا، نتيجة تنفيذ 13 ألفًا و703 صفقات في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 589 مليارًا و479 مليونًا و55 ألفًا و215.290 ريالًا، مقارنة بـ 590 مليارًا و639 مليونًا و825 ألفًا و280.740 ريالًا، في الجلسة السابقة.

