أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين فتح باب التقديم لبرامج قيادات المعلمين على منصة المعلم لشغل وظائف وكيل ومدير مدرسة.

وأرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطابًا إلى المديريات التعليمية لتنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة لشغل وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية.

وبناء على توجيهات السلطة المختصة سيتم إتاحة الحصول على برامج القيادات على منصة المعلم من خلال موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين «وكيل ومدير إدارة مدرسية، ووكيل ومدير إدارة تعليمية، والتوجيه الفني».

موعد التقديم لبرنامج قيادات المعلمين

وتم تحديد فترة التقديم لبرنامج قيادات المعلمين من 2024 مارس 27 إلى 4 أبريل 2024، وفقا للإدارة العامة لمركز المعلومات بالأكاديمية المهنية للمعلمين.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على تعميم نشرة دورية على ديوان المديرية وجميع دواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة للمديريات التعليمية، وكذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية بالمواعيد المحددة للبرامج المشار إليها سابقا لضمان إعلام المعلمين الراغبين في الحصول على تلك البرامج، خلال المدة الزمنية المعلن عنها.

وأرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين خطاباً إلى المديريات التعليمية بشأن تنظيم اجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين على من لم يحضر من الذين تم تسجيل ترشحهم لترقيات العام 2023/2024 بالمديريات التعليمية، الالتزام بالدخول على منصة المعلم من خلال موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين لحجز برنامج التنمية المهنية اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين "برنامج مهارات عامة في التدريس والمعلم الرقمي " في الفترة من 27 مارس 2024 حتى 15 ابريل 2024 واتباع اجراءات وخطوات الدخول على منصة المعلم طبقا للإعلان المنشور على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، وسوف يتم مخاطبة مديري مديريات التربية والتعليم بخطة تنفي باقي الوظائف المستهدفة للترقي الذين تم تسجيل ترشحهم حرصا على سلامة العمل على المنصة طبقا للخطة التي تضعها الإدارة العامة لمركز المعلومات.