وزارة التعليم تكشف موعد استكمال أعداد مسابقتي المعلمين الأولى والثانية

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة في شهر يونيو المقبل لاستكمال العدد الخاص بمسابقتي العامين الأول والثاني للمعلمين.

وكان من المقرر أن يجري التعاقد مع 60 ألف معلم خلال المسابقتين بحيث يتم الالتزام بخطة السنوات الثلاث الأولى من تعيينات المعلمين لسد احتياجات المدارس من أعضاء هيئة التدريس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن السنة الأولى من مسابقة تعيين 30 ألف معلم تم الإعلان عنها وبدء التقديم فى عام 2022، وبعد إجراء الاختبارات للمتقدمين وخوضهم جميع المراحل تم التعاقد مع قرابة 16 ألف معلم فقط وتسلموا العمل فى المدارس خلال الفترة الماضية.

أما السنة الثانية اجتاز اختبارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكثر من 20 ألف معلم ودخلوا اختبارات بدنية وذهبية وجار تقييم هذه الاختبارات من إحدى الجهات المعنية تمهيداً لإعلان النتيجة والتعاقد مع الناجحين فقط.