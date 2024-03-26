الحلقة 1000 في مسيرة “العباقرة”.. "الأولوية للتعليم" شعار كل المراحل

عصام يوسف يحقق النجاحات

على مدار 1000 حلقة، حقق برنامج "العباقرة" والذي يقدمه الروائي عصام يوسف، نجاحات كبيرة خلال المواسم الماضية، وحمل البرنامج الإبداع والثقافة والتعليم في مصر، تحت شعار "الأولوية للتعليم".

وتستمر مسيرة البرنامج في التألق والإبداع في ملف العلم والثقافة والترفية، وقدم البرنامج العديد من الحلقات في المواسم الرمضانية المختلفة، وخارج الإطار الرمضاني ايضًا، في حلقات مميزة شارك بها العديد من الفريق من مدارس مصر المختلفة.

وشمل البرنامج العديد من الفقرات الهامة، والتي تظهر التنافس بين الطلاب والمدارس لنيل لقب أفضل مدرسة وأفضل طالب، وظهر في العديد من الحلقات التنافس الشريف بين الفرق المختلفة، وتضمن برنامج "العباقرة" سلسلة أخرى من البرامج تحمل "العباقرة مدارس" و"العباقرة جامعات" و"العباقرة عائلات" و"العباقرة أصحاب" و"العباقرة كليات التمريض" و"العباقرة قادرون باختلاف".

ويستمر برنامج "العباقرة" منذ 9 سنوات ووصل للحلقة رقم 1000 في مسيرة طويلة من العلم والتعليم والفن والثقافة والترفية، والوصل لهذه الرقم من الحلقات ليس أمرًا سهلًا، ولكن جاء بمنافسة كبيرة بين الكثير من المدارس والعائلات والأصحاب والفرق من الفئات العمرية المختلفة، وبدأ البرنامج بمنظومة كبير من الكوادر المتميزة وبمشاركة قوية من الضيوف..

ووجهت أسرة برنامج "العباقرة"، الشكر للروائي عصام يوسف، وفريق العمل ولطلاب وعائلات مصر والبنك الأهلى وجامعة النيل ووزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، على دورهم الكبير في دعم العلم والتعليم في مصر من خلال البرنامج، وتقديم الشكر ايضًا لقناة القاهرة والناس لدعمهم الدائم والمستمر للعلم والتعليم والثقافة والترفية من خلال البرنامج.