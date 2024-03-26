الثلاثاء 26/مارس/2024 - 08:00 م 3/26/2024 8:00:10 PM

إن خسائر الصهاينة فى حرب 4 شهور وفى قتال ضارٍ مع المقاومة الفلسطينية فى غزة جعل الكيان يهتز بشدة ويزداد ضراوة ضد الشعب الباسل لقد قتل للعدو الصهيونى أكثر من 16000 ستة عشر ألف جندى وضابط وتم جرح أكثر من 45600 جندى وضابط جرحى وأكثر من 15000 مشوه أو مبتور الأطراف غير المعدات والآلات الحربية التى فقدها الصهاينة وقد وصلت هذه المعلومات من تسريبات للمخابرات الأمريكية لعرضها على الرئيس الأمريكى بايدن الذى أبدى انزعاجه ولذلك أصاب نتنياهو الجنون وأخذ يدمر ويحرق فى كل شبرا فى أرض فلسطين وهو يعلم أنه لا أمن ولا أمان لإسرائيل الصهاينة الا بحق الشعب الفلسطينى على أرضه والقدس حر طليق وإسرائيل تسعى بكل قوتها لحجب الاخبار بقتل الصحفيين حتى لايستطيعوا نقل الأخبار الحقيقية يعنى التعتيم على المحرقة النازية ضد هذا الشعب الأبى الذى تمارسه بنى صهيون أهلكهم الله وأذلهم بقوة.

