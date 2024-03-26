الزمالك وفيوتشر .. موعد مواجهتي ربع نهائي الكونفدرالية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، نظيره مودرن فيوتشر مساء يوم 31 من شهر مارس الجاري لحساب منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الافريقية في لقاء الذهاب.

ويأتي لقاء الإياب بين الفريقين بالقاهرة ، مساء يوم السابع من شهر أبريل المقبل ، على أن تذاع المواجهتين عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الافريقية على صعيدي الأندية.

وأعلنت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة ومودرن فيوتشر ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

واشارت إلى أن قرار تأجيل مباراتي الدوري جاء بسبب تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.