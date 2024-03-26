الزمالك ينفى ادعاءات كهربا ويرد على تقسيط الغرامه

رد رامي نصوحي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على ادعاءات محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي والتى ذكر فيها أنه اتفق مع حسين لبيب رئيس النادي على تقسيط الغرامة الموقعه عليه لصالح القلعه البيضاء فى حوار مع سيف زاهر على قناه اون تايم سبورت

وقال نصوحي عبر صفحته الشخصيه:" مجلس إدارة نادي الزمالك حصل على كافة حقوق القلعة البيضاء كاملة دون أي نقص منذ توليه المسؤولية في الشهور الماضية ولكن هناك حملة لتشتيت الجماهير عن دورها في مساندة الفريق في مرحلة هامة .. ثقوا في مجلس الزمالك ولاعبي الفريق