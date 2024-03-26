الثلاثاء 26 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

رصد شحنة من مخدر الشابو بمليون جنيه ونصف

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو" بحوزة عنصر إجرامى بسوهاج حيث  تقدر قيمته المالية بحوالى 1.5 مليون جنيه، وذلك  إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة، لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بالإتجار فى مخدر الآيس "شابو" وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الآيس- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - دراجة نارية - سلاح أبيض- ميزان حساس).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (1,5 مليون جنيه تقريباً).

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل أموال بـ43 مليون جنيه

الداخلية: ضبط كبار تجار المخدرات بالجيزة

إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من مخدر الكبتاجون لدولة عربية

ضبط قضايا اتجار في العُملة الأجنبية بقيمة 17 مليون جنيه

شرطة النقل تضبط 1389 قضية متنوعة

كشف ملابسات اختطاف شخص في الفيوم

ضبط 3121 قضية سرقة تيار كهربائي

كشف ملابسات العثور على جثمان شخص بدار السلام
الجريدة الورقية