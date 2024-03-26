الأمن يضبط مخدرات بـ600 ألف جنيه

تمكنت أجهزة الداخلية من إحباط محاولة تشكيل عصابى لترويج المواد المخدرة وضبط عناصر التشكيل، وذلك إدراكا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، حفاظا على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص من بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول "أحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا") بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (6 آلاف قرص لعقار الكبتاجون المخدر – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد 3 سيارات) هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (600 ألف جنيه تقريباً).

براءة 3 متهمين من الاتجار بالمخدرات وإحالة ضابطين بالدقهلية للنيابة

أحالت الدائرة الثامنة في محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، ضابطين من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية "معاوني مباحث بمركز شرطة السنبلاوين" إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في محضر ضبط 3 أشخاص واتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وثبوت ضبطهم من مكان آخر مخالف بما ورد الضبط، وقررت المحكمة براءة المتهمين مما أسند إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار مصطفى محمود محمد، وسكرتارية محمد عبد الهادي، وطارق عبد اللطيف، في القضية رقم 24311 لسنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2752 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

وكان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من "عاطف.ح.ف" محبوس، و"محمود.ع.ا" محبوس، و"الشحات.ع.ا" هارب، إلى محكمة الجنايات المختصة، لأنهم في 23 أكتوبر الماضي بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، ألفوا عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة وحازوا وأحرزوا جوهرين مخدرين "هيروين، ونبات الحشيش".

وكان ذلك بقصد الاتجار، وحاز وأحرز المتهمون الأول والثاني والثالث سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وطلقة.وشهد الضابط "أ.م.ع" 28 عامًا، معاون مباحث مركز السنبلاوين، في أقواله بالنيابة العامة أن تحرياته السرية دلته على تأليف المتهمين تشكيلًا عصابيًا بغية الاتجار في المواد المخدرة وأنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثاني ولاذ الثالث بالفرار متخليًا عن كيس بالتقاطه وفضه عثر بداخله على 41 لفافة لجوهر الهيروين المخدر.