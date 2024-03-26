الثلاثاء 26 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس غداً الأربعاء

الطقس
الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأربعاء في مصر، حيث تشهد الأحوال الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية على منطقة القاهرة الكبرى.

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أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الاثنين

هيئة الأرصاد الجوية

قالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانًا لها، يكون الطقس غدًا الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، حار نهارًا على كل من مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس غدًا مائلا البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد تعلن انتهاء موجة عدم الاستقرار في الطقس (فيديو)

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود منطقة القاهرة الكبرى، أتربة عالقة نهارًا، ورياح معتدلة بسرعة 16 كم/س، وطقس غائم جزئيًا، أما عن منطقتي الوجه البحري ومدن القناة، تشهدا وجود أتربة عالقة نهارًا ورياح معتدلة بسرعة 18 كم/س، وسحب غائمة جزئيًا.

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