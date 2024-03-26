استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس غداً الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأربعاء في مصر، حيث تشهد الأحوال الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية على منطقة القاهرة الكبرى.

هيئة الأرصاد الجوية

قالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانًا لها، يكون الطقس غدًا الأربعاء الموافق 27 مارس 2024، حار نهارًا على كل من مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس غدًا مائلا البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود منطقة القاهرة الكبرى، أتربة عالقة نهارًا، ورياح معتدلة بسرعة 16 كم/س، وطقس غائم جزئيًا، أما عن منطقتي الوجه البحري ومدن القناة، تشهدا وجود أتربة عالقة نهارًا ورياح معتدلة بسرعة 18 كم/س، وسحب غائمة جزئيًا.