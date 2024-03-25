الأرصاد تعلن انتهاء موجة عدم الاستقرار في الطقس (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية أمس، وكانت الأمطار متفاوتة الشدة واختلفت من منطقة لأخرى وتساقطت حبات البرد في بعض المناطق، كما انخفضت قيم الحرارة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الإثنين، أن الأجواء ستشهد تحسنا كبيرا اليوم وستتلاشى تماما فرص سقوط الأمطار من على المناطق كافة وتبدأ قيم الحرارة تتجه نحو الارتفاع حتى لو كانت أقل من المعدلات الطبيعية.

بداية استقرار الطقس

وأكدت أن اليوم سيشهد زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، وهذا الأمر سيشعر بالدفء والاستقرار في فترة النهار والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 22 درجة نهارا، وسيكون الجو دافئا على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد في فترة الظهيرة.