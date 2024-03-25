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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم الإثنين

طقس الامارات
طقس الامارات

كشف المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حالة الطقس اليوم الإثنين موضحًا أنه غائمًا جزئيًا بوجه عام وغائما أحيانًا على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على فترات، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

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وذكر المركز، أن الرياح تكون جنوبية شرقية – شمالية غربية / 20 إلى 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س، والبحر في الخليج العربي يكون متوسطا إلى مضطرب الموج، يصبح شديد الاضطراب أحياناً خاصة مع السحب، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:17 والمد الثاني عند الساعة 02:09، والجزر الأول عند الساعة 19:41 والجزر الثاني عند الساعة 07:54.
وتابع، أما بحر عمان فيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:08 والمد الثاني عند الساعة 22:10 والجزر الأول عند الساعة 16:07 والجزر الثاني عند الساعة 04:30
وجاءت درجات الحرارة كالاتي:
المدينة  العظمى الصغرى 
أبو ظبي 35  26
دبي  33  27
عجمان 34  26
الفجيرة 35  27
العين 35  25
أبو موسى 29  26

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