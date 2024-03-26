شهد الطريق الزراعي بنها - المنصورة، بمنطقة جمجرة الجديدة بمحافظة القليوبية،اليوم الثلاثاء ، حادث احتراق ميني باص،وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق دون إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

السيطرة علي حريق ميني باص بالطريق الزراعي بنها - المنصورة

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد باشتعال حريق ميني باص بالطريق الزراعي بنها - المنصورة، بمنطقة جمجرة الجديدة في محافظة القليوبية، حيث انتقلت على الفور سيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وتمكنتا من إخماد الحريق دون إصابات والبدء في عمليات تبريد، وتبين من المعاينة الأولية أن النيران التهمت الأتوبيس بالكامل، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

وفي واقعة آخرى، أصيب 12 شخصا في حادث تصادم ميكروباص بسيارة ملاكي، على الطريق الحر بعد البوابات اتجاه بنها، بنطاق محافظة القليوبية، وتم نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النياية التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية اللواء نبيل سليم، إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق الحر، اتجاه بنها بنطاق المحافظة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف وتبين 12 حالة إصابة تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، فيما ينحي رجال المرور السيارات المشاركة في الحادث من على الطريق، لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق.

كما أحالت الدائرة الثامنة في محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، ضابطين من قوة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية "معاوني مباحث بمركز شرطة السنبلاوين" إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في محضر ضبط 3 أشخاص واتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة وثبوت ضبطهم من مكان آخر مخالف بما ورد الضبط، وقررت المحكمة براءة المتهمين مما أسند إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب، رئيس الدائرة، والمستشار محمد حسن عاشور، والمستشار مصطفى محمود محمد، وسكرتارية محمد عبد الهادي، وطارق عبد اللطيف، في القضية رقم 24311 لسنة 2023 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 2752 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من "عاطف.ح.ف" محبوس، و"محمود.ع.ا" محبوس، و"الشحات.ع.ا" هارب، إلى محكمة الجنايات المختصة، لأنهم في 23 أكتوبر الماضي بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، ألفوا عصابة غرضها الاتجار في الجواهر المخدرة وحازوا وأحرزوا جوهرين مخدرين "هيروين، ونبات الحشيش".