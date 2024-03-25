الزراعة توجه نصائح لحماية المحاصيل من مخاطر الربيع المتقلب

شهدت مصر خلال الأيام الماضية تقلبات جوية ملحوظة مع بداية فصل الربيع، حيث تميزت بارتفاع درجات الحرارة خلال النهار وانخفاضها بشكل كبير ليلاً، مصحوبة برياح قوية، وتؤثر هذه التغييرات بشكل مباشر على المحاصيل وأشجار الفاكهة، مما يستدعي اتخاذ خطوات وقائية للحفاظ عليها.

في هذا السياق، وجهت وزارة الزراعة المصرية تحذيرات مهمة لمزارعي المانجو والزيتون، ناصحة إياهم باتباع بعض الممارسات الزراعية للحماية من مخاطر هذه التقلبات الجوية.

نصائح هامة لمزارعي المانجو والزيتون:

ضبط الري: الحفاظ على رطوبة التربة ضروري، مع تقليل الفترة بين الريات وضبط كمية المياه. إضافة حمض الفولفيك ونترات الماغنسيوم مع كل رية لتحسين سريان العصارة.

التكثيف من رش الكالسيوم بورون: يساعد على تقوية الأشجار وتحسين جودة الثمار.

دعم مراحل التزهير: رش الخضروات تحت الأنفاق بمزيج من العناصر الغذائية لدعم عملية التزهير.

رش المحاصيل الأرضية: رش المحاصيل الأرضية التي في فترة التحجيم بنترات البوتاسيوم، أو إضافتها أرضا، أو الرش بسترات البوتاسيوم، أو الرش بالكالسيوم بورون.

مكافحة الحشرات: مراقبة ظهور الحشرات الضارة التي تنشط مع التقلبات الجوية، والرش بصفة مستمرة للحفاظ على سلامة المحاصيل.

الدعوة لمتابعة التوجيهات والتنسيق مع الإرشاد الزراعي:

يُنصح جميع مزارعي المانجو والزيتون بمتابعة التوجيهات الصادرة عن وزارة الزراعة، والتنسيق مع الإرشاد الزراعي للحصول على المزيد من النصائح والارشادات حول كيفية التعامل مع تقلبات الطقس وحماية محاصيلهم.

الهدف من هذه التحذيرات:

تهدف وزارة الزراعة من خلال هذه التحذيرات إلى مساعدة المزارعين على حماية محاصيلهم من مخاطر التقلبات الجوية وضمان حصولهم على محصول وفير وذات جودة عالية.