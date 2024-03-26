كينيا.. تسلم جثث 429 من أعضاء طائفة يوم القيامة إلى أقاربهم

بدأت الحكومة الكينية، اليوم الثلاثاء، تسليم جثث 429 من أعضاء جماعة يوم القيامة إلى أقاربهم في قلب قضية قانونية صدمت البلاد.

كينيا

وظهرت على الجثث المستخرجة من منطقة ريفية شاسعة في كينيا الساحلية علامات الجوع والخنق.

زعيم الطائفة بول ماكنزي متهم بمطالبة أتباعه بتجويع أنفسهم حتى الموت للقاء يسوع ويواجه الآن اتهامات تشمل القتل.

تستخدم السلطات اختبار الحمض النووي للمساعدة في التعرف على الجثث وعائلاتهم. ويوم الثلاثاء، تم تسليم الجثث الأولى إلى الأقارب.

اشتعلت المشاعر في مشرحة ماليندي حيث جمعت العائلات أحباءها لإعادة دفنهم. بكى البعض ، طغت.

وأشار فرانسيس وانجي، وهو أب فقد ابنته وسبعة آخرين من أفراد أسرته، إلى عربة تحمل أربع جثث.

قال وانجي: "فقدنا ثمانية أفراد من عائلتنا كان من المفترض أن نحصل على خمسة ولكن قيل لنا إن أحد الأطفال لا يتطابق مع الحمض النووي.

وأضاف "حتى الآن لم نحصل إلا على أربع (جثث) لذلك ما زلنا نأمل أنه ربما في المستقبل ، سنحصل على الأربعة الآخرين ".

واتهم ماكنزي وعشرات من شركائه في فبراير شباط بتعذيب وقتل 191 طفلا تبدأ المحاكمة في 23 أبريل/نيسان. أعلن وزير الداخلية كيثور كينديكي أن وزارات ماكنزي للأخبار الجيدة الدولية جماعة إجرامية منظمة.

يقضي ماكنزي عقوبة منفصلة بالسجن لمدة عام واحد بعد إدانته بإدارة استوديو أفلام وإنتاج أفلام دون ترخيص ساري المفعول.

وتساءل بعض الكينيين الغاضبين كيف لم تلاحظ السلطات أي علامة على الوفيات الجماعية قبل ذلك بكثير.

وقالت لجنة حقوق الإنسان الكينية الأسبوع الماضي إن الشرطة لم تتحرك بناء على تقارير كان من الممكن أن تمنع الوفيات في منطقة شاكاهولا النائية.

وقدم عدة بلاغات في مراكز الشرطة أشخاص دخل أقاربهم إلى منطقة الغابات.

تقول الحكومة الكينية إنها ستفرج عن بعض جثث ضحايا طائفة شاكاهولا الأسبوع المقبل.

وتم التعرف على ما لا يقل عن 34 جثة وربطها بعائلاتهم، من بين مئات الجثث التي تم استخراجها العام الماضي.

وانتشلت جثث 429 شخصا، بينهم أطفال، من قبور في شاكاهولا، وهي غابة نائية خارج بلدة ماليندي الساحلية. وظهرت على معظمهم علامات الجوع والاعتداء.

وقال الناجون وعائلات الضحايا إن القس بول ماكنزي الذي نصب نفسه بنفسه شجع أعضاء كنيسته الدولية على الانتقال إلى هناك والاستعداد لنهاية العالم.

ويضيف الناجون إنه أمرهم بالصيام حتى يتمكنوا من "الوصول إلى الجنة".

وستقدم الحكومة المشورة لأسر الضحايا لكنها لن تساعدهم في نقل الجثث لدفنها، حسبما قال كبير علماء الأمراض الحكوميين الدكتور يوهانسن أودور يوم الأربعاء.

ونفى ماكنزي مسؤوليته عن الوفيات، ويحاكم هو وعدد من أتباعه حاليا بعدة تهم، بما في ذلك الإرهاب والقتل والتعذيب.

وقال الدكتور أودور إنه من المقرر إجراء عمليات استخراج جديدة للجثث في غضون أسبوع إلى أسبوعين، مضيفا أنه تم تحديد 35 موقعا آخر للمقابر.

وقد تؤدي عمليات استخراج الجثث الجديدة المخطط لها إلى زيادة عدد القتلى.

وقال الدكتور أودور إن ربط الجثث بعائلاتهم كان بطيئا لأن "الناس لا يأتون للمطالبة بأحبائهم".