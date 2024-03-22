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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حسام موافي: مقولة “اتق شر من أحسنت إليه” قد تكون غير حقيقية (فيديو)

الدكتور حسام موافي،
الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الله تحدث نحو 50 مرة في القرآن الكريم عن الإحسان.

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مقولة «اتق شر من أحسنت إليه»، تقع على مسامعنا منذ الطفولة وقد تكون غير حقيقية، موضحًا أن الله حثنا على الإحسان ولا يمكن أن يكون الإحسان نهايته الشر.

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وتابع حسام موافي: تعالوا نعدل المقولة ونخليها «ابق سر من أحسنت إليه»، هذا هو المعني الحقيقي للجملة المتداولة، وتم تحريفها حتى أصبحت الآن المقولة المتداولة، حيث أصبحت اتق شر من أحسنت إليه.

وأكمل حسام موافي: «ليه نخوف الناس من الإحسان، ليه نقولهم محدش يحسن للتاني، المقولة دي حرفوا معناها، طيب أنا هعمل خير ولاقى نهايته شر».

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