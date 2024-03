كاسبرسكي تستحوذ على 94% من الاختبارات المستقلة

تمكنت منتجات كاسبرسكي في العام 2023 من الاستحواذ على مكانة رائدة وفق نتائج مقياس TOP3 الذي يختبر حلول الأمن الإلكتروني الخاصة بالأفراد والشركات.

وخلال العام ذاته، شاركت كاسبرسكي في 100 اختبار ومراجعة مستقلة، وحصلت منتجاتها على المركز الأول 93 مرة، كما جاءت في المراكز الثلاثة الأولى في 94 مرة، لتحقق بذلك أعلى نتيجة على الإطلاق.

يعكس مقياس TOP3 نجاح الشركة في اختبارات المقارنة المستقلة خلال السنة بأكملها. ويعني هذا إمكانية تقييم الخبرة التكنولوجية للشركة، ورصد جودة وفعالية تقنياتها وحلولها. ويوفر هذا النهج المستند إلى تجميع النتائج من العديد من المختبرات المرموقة، مثل AV-Comparatives وAV-TEST وSE Labs وغيرها، تقييماً شاملاً يتجاوز نتائج الاختبارات الفردية، ما يضمن تسهيل التعرف على قدرات الشركة الحقيقية، والتحسين المستمر والابتكار.



وعلى مستوى الحلول الاستهلاكية، فقد كان أحد أهم إنجازات كاسبرسكي فوزها بجائزة "منتج العام" من معهد الاختبارات المستقل AV-Comparatives، لتسجل من خلاله رقماً قياسياً، وتصبح شركة الأمن السيبراني الأكثر تكريماً في هذا القطاع. وحظيت باقة Kaspersky Standard التي تعتبر الخطة الأساسية لمحفظة كاسبرسكي الاستهلاكية الجديدة، بالتكريم بمنحها الفئة الأعلى من جائزة (Advanced+) في جميع الاختبارات السبعة، إلى جانب إظهارها أفضل مزيج من الحماية والأداء ومقاومة النتائج الإيجابية الزائفة.

وإضافة إلى ذلك، تمكن منتج Kaspersky Plus لنظام التشغيل Windows من التفوق في برنامج Endpoint Security: Home 2023 من SE Labs، وحصل على أعلى تصنيف، مسجلاً دقة إجمالية بلغت نسبتها 100%، ليحل في تصنيف المركز الأول (TOP1) في جميع الاختبارات الأربعة لهذا العام. وفي الوقت نفسه، حصل برنامج Kaspersky Safe Kids على شهادة الرقابة الأبوية من مختبر AV-Comparatives، حيث تبيّن أنه تمكّن من حظر ما لا يقل عن 98% من مواقع الويب الإباحية، مع عدم تسجيله أي نتائج إيجابية كاذبة على مواقع الويب الملائمة للأطفال، وعدم وجود أخطاء خطيرة لم يتم حلها.

وحصلت حلول كاسبرسكي أيضاً على سبع جوائز سنوية من فئة "الأفضل للعام 2023" من مختبر AV-TEST. ونال برنامج Kaspersky Plus لأجهزة Mac على وجه الخصوص، جائزة "أفضل برنامج أمني لأنظمة التشغيل MacOS في العام 2023 للمستخدمين الأفراد" لأول مرة، كما سجّل نتائج مثالية في الاختبارات الأمنية مع أجهزة Mac على مدار عام كامل. وفازت باقات Kaspersky Standard وKaspersky Endpoint Security وKaspersky Small Office Security بجائزة "الحماية المتقدمة من التهديدات للعام 2023"، لما أظهرته من قدرات فائقة في توفير درجات استثنائية من الحماية ضد هجمات التهديدات المستمرة المتقدمة (APT) التي يعتمد عليها المجرمون السيبرانيون في ممارساتهم الخبيثة لنشر برامج الفدية وسرقة البيانات. وإلى جانب هذه الجوائز، حصلت الباقات الثلاث ذاتها على جائزة "أفضل مستوى لسهولة استخدام للعام 2023"، لتحقيقها أدنى معدلات إيجابية كاذبة في اختبار تم إجراؤه على مدار عام كامل.

وحصلت نفس الباقات على أعلى الدرجات بواقع 6 نقاط في جميع الفئات، بما في ذلك الحماية والأداء وسهولة الاستخدام، كما حصلت على جائزة المنتج الأفضل "TOP PRODUCT" بناءً على النتائج التي توصلت إليها مختبرات AV-TEST حول برامج مكافحة الفيروسات التي تعمل بنظام Windows للاستخدامات المنزلية والتجارية. وتتضمن عملية الاختبار اعتماد سيناريوهين دفاعيين، مع توظيف حلول صعبة ضد التهديدات الواقعية والمشتركة، و5 سيناريوهات لقياس الأداء، وتقييمات أخرى لإظهار النتائج الإيجابية الخاطئة.

أما بالنسبة إلى تقييمات الحلول المؤسسية، فقد حصل برنامج Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert (KEDRE) على جائزة في اختبار أجرته مختبرات AV-Comparatives حول تقييم الوقاية والاستجابة لنقاط النهاية (EPR)، بعد أن تمكن من تحقيق نتيجة تراكمية للاستجابة النشطة بنسبة 100%، كما حصل على التقدير باعتباره البرنامج "الاستراتيجي الرائد". ومُنح الحل ذاته أيضاً على من AV-TEST شهادة الاعتماد للكشف عن نقاط النهاية والاستجابة لها، بعد أن نجح في إظهار تغطية رائعة وتقديمه تحليلات قيمة. وتضمنت الدراسة سلسلة من الهجمات التي قامت بها مجموعة من الأفراد المهرة المكلفين بمحاكاة سيناريوهات وظفوا فيها الطرق التي تتبعها عصابتان من الهاكرز، وهما "هافنيوم" و "لازاروس". ونجح برنامج Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert من إظهار تغطية كاملة في السيناريو الأول، كما تمكن من اكتشاف 29 تقنية من أصل 30 في السيناريو الثاني. ونال هذا الحل التقدير من قبل مختبرات SE Labs في اختبار Enterprise Advanced Security (EDR) بعد أن حقق تصنيف الدقة الإجمالية المطلقة، وحصوله على التصنيف الأعلى من فئة (AAA)، لاكتشافه كافة الهجمات المستهدفة التي بلغ عددها 16 هجوماً، من دون أي نتائج إيجابية كاذبة.

وحصل اثنان من حلول كاسبرسكي، وهما: Kaspersky Endpoint Security for Business وKaspersky Small Office على تصنيف (AAA) في جميع الاختبارات المقارنة الأربعة التي أجرتها مختبرات SE Labs لحماية نقاط النهاية المؤسسية في العام الماضي 2023، واستحوذا على المركز الأول في ثلاثة اختبارات من أصل أربعة في مقياس تصنيف الدقة الإجمالية. وحققت كاسبرسكي إنجازاً آخر في مجال تقييم مكافحة العبث الذي أجرته مختبرات AV-Comparatives، وأكد أن حل Kaspersky Endpoint Security يتمتع بأعلى مستوى من القدرة على مقاومة هجمات العبث (التي تُنفذ بدون هدف محدد أو مبرر، وغالباً ما تكون بهدف الإلحاق الضرر بالأنظمة أو الشبكات أو المستخدمين بشكل عشوائي دون وجهة ثابتة)، وهذا يعني أنه قادر على توفير الأمن لنظام المستخدم وبياناته من دون أي تأخير.

قال ألكسندر ليسكين، رئيس قسم أبحاث التهديدات في كاسبرسكي: "إن المشاركة في مجموعة واسعة من الاختبارات على مدار العام، تظهر التزامنا بالتميز، وتعزز ثقتنا في قدرتنا على تلبية المتطلبات الحديثة للمستخدمين والشركات. وبفضل حصولنا المستمر على أعلى التقييمات والجوائز من مجموعة متنوعة من التقييمات المستقلة، نؤكد من جديد التزامنا بتوفير الحماية الشاملة. ويضمن هذا التركيز الثابت تفوقنا في التناغم مع توقعات الأمن السيبراني، والنجاح في تجاوزها في المشهد الرقمي الذي يتطور بوتيرة سريعة".

* الأطراف التي شاركت بأقل من 35% من إجمالي عدد الاختبارات.