إنبي 2017 يفوز على فريق فيتوريا في افتتاح بطولة زد الودية

نجح فريق إنبي مواليد 2007 في افتتاح مشواره ببطولة زد الدولية بفوز هام على فيتوريا البرتغالى “Vitória Sport Clube” بنتيجة 2️/1، فى اللقاء الذى جمعهما على ملاعب نادى زد بالتجمع الخامس، ضمن إفتتاح منافسات المجموعة الثالثة.

وقد شهدت المباراة تألق الفريق البترولى وتقديم عرض كروى مميز بفضل التحركات الهجومية المميزة، وذلك فى حضور رئيس النادى الأستاذ أيمن الشريعى ولفيف كبير من الإعلاميين والرياضيين.

الجدير بالذكر أن مشاركة نادى إنبى في البطولة يأتى فى المقام الأول بهدف توفير إحتكاك للاعبين مع مدارس كروية مختلفة محلية وعالمية ، وإكتساب خبرات اللعب في المنافسات الودية الكبرى.