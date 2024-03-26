مانشيني يعلن تشكيل السعودية الرسمي أمام طاجيكستان

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن تشكيل مواجهة طاجيكستان الرسمي، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم المقبلة 2026.



ومن المقرر استضافة الدول الثلاثة الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا منافسات كأس العالم المقبلة، بعدما نجحوا في الحصول على ملف استضافة المونديال.

تشكيل السعودية أمام طاجيكستان

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: حسن كادش، علي لاجامي، عون السلولي.

الوسط: محمد البريك، مختار علي، محمد كنو، أيمن يحيى.

الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله رديف، فراس البريكان.



ومن المقرر انطلاق مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني في تمام الخامس من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تُنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وقنوات ssc القطرية.

الجدير بالذكر أن المباراة الماضية بين المنتخب السعودي أمام نظيره الطاجيكستاني انتهت بفوز الأخضر بهدف نظيف.