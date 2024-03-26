3 مكاسب لـ منتخب المغرب من مواجهة أنجولا

حقق منتخب المغرب فوزًا في مباراة ودية، على أنجولا بهدف دون رد يوم الجمعة الماضية، في استاد مدينة أكادير، في مباراة ظهرت بها عناصر جديدة في تشكيلة وليد الركراكي.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة منتخب موريتانيا، في مباراة ودية ثانية اليوم، استعدادًا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت مباراة أنجولا ظهور إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، مع أسود الأطلس لأول مرة، بعد اختياره تمثيل منتخب المغرب بدلاً من إسبانيا.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على 3 مكاسب رئيسية التي حققها المنتخب الشمال أفريقي خلال مواجهة أنجولا.

الظهور الأول لإبراهيم دياز

حظي وليد الركراكي بلاعب استثنائي هو إبراهيم دياز، والذي نال بترحيب كبير وتفاعل من الجمهور المغربي مع أدائه في مباراته الأول بقميص أسود الأطلس.

وأظهر لاعب ريال مدريد، قوته ومهاراته الفنية بشكل كبير، مما يجعله إضافة قيمة حقيقية للمنتخب المغربي.

إبراهيم دياز

سفيان رحيمي ينجح في فرض مكانته بعد غياب طويل

تمكن سفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، في إثبات قيمته مع المنتخب بعد غياب طويل، وحاز على إعجاب وليد الركراكي الذي اعتبره أحد العناصر المساهمة في الفوز على أنجولا.

سفيان رحيمي

شارك في المباراة كـ بديلاً وتمكن من تغيير نتيجة، حيث كان منتخب المغرب يواجه صعوبة في تسجيل أمام أنجولا، ولكن بفضل ضغطه على دفاع الخصم، تمكن من المساهمة في الهدف الأول، الذي سجله المدافع بالخطأ في مرماه.

امتلاك نجوم صاعدين

حقق وليد الركراكي مكسب بضمّ مجموعة من اللاعبين الشباب الذين أعطاهم فرصة أمام أنجولا.

سيكون المدرب أمامه فرصة لاختيار من بين قاعدة واسعة من اللاعبين الموهوبين مثل إلياس أخوماش وإلياس بن صغير وأمير ريتشاردسون وبلال الخنوس وغيرهم.