رئيس مركز أبشواي بالفيوم يناقش ملفات هامة مع رؤساء القرى

عقد المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء اجتماعًا، برؤساء الوحدات المحلية القروية لعرض ومناقشة أهم الملفات ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة للأعمال الجاري تنفيذها والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

خلال ذلك عقد رئيس مركز ومدينة أبشواي، اجتماعًا بديوان مجلس المدينة بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وعرض اهم الملفات بالقرى،حيث أشار رئيس المركز إلى وجود ملفات أساسية وهامة يجب متابعتها أولا بأول مثل تطبيق التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة وتوافر البنزين والسولار بمحطات الوقود، موجها باستمرار تنفيذ الحملات الرقابية بالتعاون مع الإدارة التموينية والجهات ذات الصلة، ومتابعة المرور على الأسواق والمحال التجارية ومحطات بيع الوقود ومستودعات بيع البوتاجاز للعمل على ضبط الأسعار والتأكد من إلتزام التجار بذلك، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الدواجن والأسماك للتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظا على صحة المواطنين.

وفي ملف التعديات وجه رئيس المركز رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار إحكام السيطرة على التعديات بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والرصد الفوري لأي مخالفات من خلال إدارة المتابعة الميدانية بالمركز والوحدات المحلية القروية والتصدي لها وازالتها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفيما يخص أعمال منظومة النظافة وجه رئيس المركز بتدعيم الوحدات المحلية القروية بمعدات مجلس المدينة، للمساعدة في تمهيد ومسح الطرق الترابية وتدعيم منظومة النظافة خلال شهر رمضان، فضلاً عن متابعة أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة والتي تشمل زراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة بالطرق والشوارع بدائرة المركز.

رئيس مركز أبشواي يناقش ملف التصالح مع رؤساء القرى

على صعيد آخر تابع "فراج" موقف ملفات التصالح، وخاصة وان اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد بصدد الصدور والتعميم على المحافظات والمراكز، مؤكدًا أنه فور ورود اللائحة التنفيذية سوف يتم إنهاء كافة ملفات التصالح المكتملة فوراً، كما قام رئيس المركز بمراجعة الموقف المالي لكل وحدة محلية قروية، مشددا على أهمية تعظيم موارد الدولة والاستخدام الأمثل لمقدرات الدولة

جاء ذلك بحضور المهندس فوزي عيد نائب رئيس المركز، ونسرين محمد سكرتير عام المركز، والمهندس محمد حسن مدير وحدة سيطرة الشبكة الوطنية، ورغدة دهشان عضو المكتب الفني ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية بمركز أبشواي والوحدات المحلية القروية.