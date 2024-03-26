الجمهور يشيد بمشهد المواجهة بين عزيز وحسام الجيوشي في محارب

أشاد الجمهور بمشهد المواجهة الذي حدث بين عزيز محارب الذي يجسد دوره النجم حسن الرداد، وحسام الجيوشي الذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر ، حيث جاء الاداء التمثيلي لكل منهما يحتوي على إبداع.

وجاء المشهد وكانه مباراة تمثيل بين الرداد وزاهر، وهو ما أثار أعجاب الجمهور الذي كانت له تعليقات ايجابيه بعد عرض الحلقة ال ١٥، وهو مشهد مواجهة انكشف فيه الوجه الاخر للمحامي حسام الجيوشي امام زوجته وابنه حيث اتضح انه محامي فاسد ومتأمر وليس له قلب.

وجمع النجم حسن الرداد في المشهد بين الشدة واللين والتأثر في نفس الوقت، فكان مشهد مواجهة صدام.

ويشار إلى أن تعرض قناة CBC مسلسل محارب، للنجم حسن الرداد فى تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

يذكر أن مسلسل "محارب"، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.



ويشارك فى بطولة مسلسل بجانب حسن الرداد، كلا من : " أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.