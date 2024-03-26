علي جمعة يوضح ليه الستات ناقصات عقل ودين؟

أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على سؤال طالب ليه الستات ناقصات عقل ودين كما جاء فى حديث سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟.

الصلاة والصيام

وقال خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الثلاثاء: "سبب الحديث ده، إن ربنا خفف عن المرأة وواقف معاها، وهذا فى قضيتين وهما الصلاة والصيام، وربنا سبحانه وتعالى اشترط فيهما الطهارة، والبنت بتحصل عندها بعد البلوغ الحيض وده بيقعد عندها ممكن يوم وممكن 15 سنة، فلا تجي تصلى فنقول لها سيبى الصلاة والصوم فى الأيام دى طاعة وعبادة لله، والصوم تقضيه بعد كده ولو صامت لا يقبل لها صيام وارتكبت حراما".

جزء من حياة المرأة اتخفف عنها التكليف فى عدد الصلوات

وتابع: "فى جزء من حياة المرأة اتخفف عنها التكليف فى عدد الصلوات فآدى النقصان بتاع الدين، وكمان فى الإشهاد بنجيب 2 رجالة و2 ستات، وسيدنا النبي بيقول فى مزاح مع السيدات عندكم حتة ناقصة فى الدين والشهادة، نقص عقلها فى الشهادة ونقص دينها فى ترك الصلاة والصيام".

رد مفحم من الدكتور علي جمعة علي مهاجمي ميراث المرأة في الإسلام

جدير بالذكر أن الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، قال إن كثير من الناس لا يفهم مرادنا الذى نتكلم فيه، ويأخذون بعض النصوص مبتورة من سياقها وسباقها ولحاقها، لافتا إلى أن البعض يقول إن المرأة لا يحترمها الدين، لأنه يعطيها نصف الرجل، فى الميراث وهذا كلام مبتور.

وأوضح الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الثلاثاء: "هذا كذب والذكورة والانوثة ليس لها علاقة بهذا، لان الأب والأم رجل وأمرأة فإذا مات الإبن وله زوجة وأبناء فالأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس، من غير تفريق، أهو الأب لم يأخذ الثلث لأنه ذكر، فى بعض المسائل لا يأذخذ الرجل أصلا، فلو مات رجل وله زوجة وأم وابنه وأخت، عم، فالمتبادر للذهن إن العم يدخل، لكن لا فالعصبة تقفل بعضها البعض، فالأم تأخذ السدس، والابنة تأخذ النصف، والزوجة تأخذ الثمن والأخت تأخذ الباقى، والعم لا يأخذ شيئا".

وتابع: "نظام المواريث له نظام ليس عنصرى غير مبنى على النوع، هذا لا وجود، 36 مسألة فى الميراسث، فيها المرأة تأخذ والرجل لا يأخذ، فيها المرأة تأخذ ضعف أو مثل الرجل، وكل هذا أمر أخر ومعنى أخر وترتيب أخر".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.