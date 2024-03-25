رد مفاجئ من علي جمعة حول سفر المرأة دون محرم (فيديو)

رد الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، على سؤال طالبة، حول سبب عدم سبب حرمانية سفر المرأة التى عمرها أقل من 20 عاما لو حصلت على منحة دراسة تسافر دون محرم.

وقال خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي على القناة الأولى، اليوم الإثنين: "النبي حلها لك، لما جاء له خباب بن الأرت، وقال له استعرض بنا الوادي يا رسول الله، ولينصرنى الله حتى تسير الضعينة من مكة إلى صنعاء أو إلى الحيرة في البحرين لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها".

وتابع: "العلماء قالوا هل الطريق هو أمن ولا في قطاع طريق، قولنا لهم الطريق أمن بنسافر في المطار والطيارة، قالوا يجوز للبنت تسافر وحدها".

وأضاف: "طيب إيه حكاية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة، آه دى كانت قضية أمن دولة، كانت البنت تسافر واللى حوالين المدينة عاوزين يقتلوا المسلمين ولما اتكرر الأمر أكثر من مرة لما بنت تطلع يسرقوها ويخطفوها فتخرج الجنود للقتال وتحريرها فهذا ينهك الجنود، فسيدنا النبي قال هذا الحديث".

المساواة بين الرجل والمرأة

وأجاب على سؤال طالب حول “هل المساواة بين المرأة والرجل فى كل شيئ أمر صحيح فى الدين؟”. موضحًا: "هناك فرق بين المساواة والتساوى، المساواة راجعة إلى العدالة، لكن التساوي راجع للكم، فلما نكلم الأجانب بنقول لهم التساوى بيكون فى الكم، لكن ربنا أمرنا بالمساواة وهى العدالة، وليس التساوى لأنه غير حقيقى، فلا يجوز تساوى بين الشجرة والبقرة والحائط وغيره".