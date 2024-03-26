علي جمعة: حواء لم تخرج آدم من الجنة بنص القرآن

قال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، إنه فى الموروث الشعبى الجاهل المتناقل إن حواء سبب خروج آدم من الجنة، وهذا غير صحيح بالمرة، لافتا إلى أن القرآن الكريم أبلغنا إن الاثنين ارتكبا نفس الخطأ، فى قوله سبحانه وتعالى: "فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۖ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ".



والشيطان لم يوسوس لحواء فى القرآن وإنهما سواء

وأوضح جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الثلاثاء: "كل الوارد إلينا فى هذه القصة من غير القرآن يقولك حواء أخرجت آدم من الجنة، فالقرآن قال إن الاثنين عليهم مسئولية والشيطان لم يوسوس لحواء فى القرآن وإنهما سواء، يقولك المرأة هى التى أخرجت آدم من الجنة ده كذب لا أساس ولا صحة له".

ليه النساء أكثر أهل النار؟.. علي جمعة يجيب

جدير بالذكر أن الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، علق على سؤال طفل ليه أغلب أهل النار من النساء زى ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل دى فطرة عند النساء إنهم يذنبوا أكثر من الرجال؟.

وقال الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق: "لأ دى مش فطرة، ده صفات تأتى من الاستهانة بالتعليم، المرأة عبر القرون لم تهتم بالتعليم، فاللى حصل حاجة بنسميها فى علم الاجتماع، إمراة ألف ليلة وليلة، اللى هى كنا زمان نقول إمراة الكنبة والشلت، الرغى ويجيبوا فى سير الناس وغيبة ونميمة، والحاجات دى كلها فى الصورة النمطية للمرأة".

وتابع: "بعد كده ربنتا من علينا وفاق الناس فى القرن التاسع عشر، ابتدأ الناس بتعليم البنات، ومحمد على باشا فتح مدرسة وتعلم فيها 60 بنت، وبدأ من هنا مشوار التعليم اللى غير وجه مصر، ووجه العالم كله، لما اتعلمت راحت هذه الصفات وأغلبها اللى جاية من الجهل والأمية والحبسة، وجاية من الاهتمام بعالم الأشياء دون عالم الأفكار، واليوم البنت وزيرة وسفيرة ومفكرة، وكاتبة، كل ما كانت المرأة تخرج وتتعلم كل ما الصورة النمطية بتاعت ألف ليلية وليلة مش موجودة".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.