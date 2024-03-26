دليل استرشادى لتطوير الهوية البصرية لمحافظة كقر الشيخ

عقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، ونائب المحافظ الدكتور عمرو البشبيشى، اليوم الثلاثاء، إجتماعًا موسعًا لإستعراض المسودة الأولى من الدليل الاسترشادى للهوية البصرية لمحافظة كفرالشيخ، بحضور الدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور عبدالفتاح هليل، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بكفرالشيخ، ومهندسى التنسيق الحضارى بكفرالشيخ، وعدد من أساتذة كلية الهندسة والتربية النوعية.

واستعرض المحافظ، خلال الإجتماع محاور وأهداف الهوية البصرية، ومقترح تطوير الهوية البصرية لمحافظة كفرالشيخ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وقرار رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعات عمل لدراسة مقترح خلق هوية بصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، بهدف المساهمة في تعميق مفهوم الإنتماء الوطني خاصة بين الشباب والأطفال.

وقال إن الهوية البصرية تشمل الميادين العامة وواجهات العمارات السكنية و الأرصفة، وأكشاك الكهرباء والمدارس، وأن المحافظة تعد من المحافظات المصرية العريقة، وتتمتع بمقومات حضارية وتاريخية وبيئية وسياحية وإقتصادية مميزة، ولذلك فإن تطوير الهوية البصرية لها أهمية كبيرة في تعزيز الإنتماء الوطني، وخلق الشعور بالفخر والإعتزاز لدى المواطنين بتراثهم وثقافتهم، مما يعزز شعورهم بالإنتماء لمحافظتهم ووطنهم ككل، وتساهم في نشر الوعي الثقافي بين المواطنين، من خلال إبراز المعالم السياحية والتاريخية والثقافية للمحافظة، وتساعد في جذب السياحة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق مع جامعة كفرالشيخ ممثلة في كلية الهندسة قسم العمارة وكلية التربية النوعية، للإستفادة من خبرات كوادر الجامعات الإقليمية العلمية والطلابية، فى تنفيذ الأنشطة المجتمعية وبلورة الهوية البصرية للمحافظة، وتطوير الهوية البصرية لكفرالشيخ، بما يساهم في تعزيز الإنتماء الوطني، وترسيخ مفهوم المواطنة.

