نجم برشلونة السابق ينقذ داني ألفيش من السجن

تكفل احد نجوم فريق برشلونة السابقين بمساعدة داني ألفيش ودفع الكفالة المطلوبة لخروج اللاعب البرازيلي من السجن.

خرج داني ألفيش السجن بعد دفعه كفالة قدرت بمليون يورو بعد الحكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضية الاغتصاب.

وتكفل الهولندي ممفيس ديباي لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بمساعدة داني ألفيش ودفع الكفالة الموقعة على اللاعب البرازيلي كاملةً.

أكدت التقارير الصحفية أن الغرامة التي دفعها ديباي بسبب ان اللاعب مدين للبرازيلي ألفيش بمساعدته خلال فترة تواجده الثنائي في نادي برشلونة ذلك خلال موسم 2021/2022.