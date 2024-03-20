داني ألفيش يطلق سراحه بعد دفع كفالة مليون يورو

قررت المحكمة الإفراج عن البرازيلي داني ألفيش نجم برشلونة السابق مقابل كفالة مليون جنيه حتى النطق بالحكم النهائي في قضيته.

وأكدت المحكمة أنها حصلت على ضمانات بعدم سفر ألفيش خارج إسبانيا، ذلك بعد أسابيع من إدانة محكمة كتالونيا العاليا للاعب ألفيش بتهمة الاعتداء الجنسي، وقضت بحسبه لمدة 4 سنوات ونصف، ذلك بعدما قضى عام حبس احتياطي.

وكانت المحكمة قد قضت بحبس ألفيش مع دفع 150 ألف يورو للضحية، وكان اللاعب البرازيلي يواجه احتمالية الحبس لـ 9 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي لكن المحكمة اكتفت بنصف المدة.

وكانت المحكمة في شهر ديسمبر الماضي أخطرت اللاعب البرازيلي ببد محاكمته بتهمة اغتصاب إمراة شابة في ملهى ليلي في مدينة برشلونة، وأكدت أن أقوال الضحية والشهود، والأدلة كافية لإرسال ألفيش إلى المحكمة بتهمة جريمة الاعتداء الجنسي.

ألفيش صاحب الـ39 عاما أصبح بلا نادي في الوقت الحالي بعدما فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده معه على خليفة تلك الاتهامات التي لاحقته.