الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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علي جمعة يجيب على سؤال لا تؤم المرأة الرجال في الصلاة؟

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

وجهت  طالبة، سؤالا للدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حول لماذا المرأة لا تؤم الصلاة بالرجال؟.

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وتابع “ جمعة” خلال تقديمه برنامج “نور الدين”، المذاع عبر فضائية “ القناة الأولى”، اليوم الإثنين، أن  المرأة ابتليت خلقة بمخالفة لشروط الصلاة وهى الحيض، فراحوا مرتبين هذا الترتيب علشان لو داهمها الحيض تخرج من الصلاة".

وأضاف : "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها".

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